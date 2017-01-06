Bozüyük Belediyesi'nin Ücretsiz Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar başladı.



Bozüyük Belediyesi'nin "Spora ve Sporcuya Destek Projesi" kapsamında yaz dönemi düzenlenen Yaz Spor etkinliklerinin ardından Kış Spor Okullarının kayıtları başladı. Özellikle son yıllarda ilçemize kazandırılan sentetik sahalar, tenis kortları, basketbol sahaları ve bunlara ek olarak kapalı spor salonu ve açık yüzme havuzu gençlerimizin hizmetine sunularak birçok branşta profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz spor etkinlikleri düzenleniyor. Düzenlenen spor etkinlikleri ile aklen ve bedenen sağlıklı nesiller yetişmesine destek olunurken ayrıca gelecek vaat eden sporcular tespit edilerek destekleniyor.



Yapılan açıklamaya göre; 2017 Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar için 14 farklı branşta etkinlik düzenlendi. Kayıtların 5-13 Ocak 2017 tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi ile okul müdürlükleri tarafından alınacak ve etkinlikler Ocak ayının son haftasında başlayacak. Tenis branşına 2010-2005 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, voleybol branşına 2010-2004 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, basketbol branşına 2010-2006 kız ve erkek öğrenciler, futsal branşına 2009-2005 doğumlu erkek öğrenciler, cimnastik branşına 2012-2008 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, Latin dansları branşına 2008-2005 doğumlu kız ve erkek öğrencileri, masa tenisi branşına 2010- 2005 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, taekwondo branşına 2010-2005 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, güreş branşına 2010-2005 doğumlu erkek öğrenciler, okçuluk branşına 2010-2005 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, atletizm branşında 2008-2004 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, dart branşında 2007-2002 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, judo branşında 2009-2005 doğumlu kız ve erkek öğrenciler, badminton branşında 2009-2005 doğumlu kız ve erkek öğrenciler başvuru yapabilecekler. - BİLECİK