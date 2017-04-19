Bozüyük Belediyesi'nden Bir İlk Daha

Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Emzirme ve Bebek Bakım ünitelerinin ilki eski Hal meydanındaki yerini aldı.



Bozüyük Belediyesi tarafından özellikle bebek sahibi annelerin rahatlıkla bebeklerinin bakımlarını yapmaları ve emzirmeleri için yapılan kabinlerin diğerleri Yeşilkent Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı ve 4 Eylül Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'na yerleştirilecek. Kartlı giriş yapılacak kabinler için giriş kartları ücretsiz olarak AK Masa'dan temin edilebilecek. Annelerin bebek bezi ve ıslak mendil gibi ihtiyaçlarının yer aldığı kabinler daha montaj aşamasında iken vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.



Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bebek Emzirme ve Bakım Kabininin yerleştirilmesi çalışmasına nezaret ederek kabin içerisinde incelemelerde bulundu. Görevlilerden kabinin kullanımı hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, "Bebek bakım kabinleri annelerimizin hayatını kolaylaştıracak. Bu kabinler sayesinde çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkan ya da parklara giden anneler, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için eve gitmek zorunda kalmayacaklar. Emzirme kabinleri; malzemeleri ile beraber oldukça modern ve son derece çağdaş bir uygulama. Annelerimize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK