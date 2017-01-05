Bozüyük Belediyesi'nde İşçilere Sağlık Muayenesi Yapıldı, İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapacak müteahhit personelinin sağlık muayenesi yapıldı.



Her bir işçinin doktor kontrolünden geçtiği sağlık muayenesinin ardından işçilere, olası iş kazalarına karşı önlem almalarını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Tekke Mahalle Konağı'nda verilen iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde, işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği prensipleri, genel iş güvenliği, iş kazasını önleme yöntemleri, koruyucu malzeme kullanımı ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. İşçiler ayrıca genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında da bilgilendirildi. - BİLECİK