Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Oyunu Kullandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte referandum oyunu kullandı.



Saat 11.00'de eşi ve kızları ile birlikte oy kullanacağı Mehmet Akif Ersoy ilk/ortaokuluna gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1106 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine başarılar dileyen Başkan Bakıcı, daha sonra okulda kurulan sandık görevlilerini bir bir gezerek görevlerinde başarılar diledi. Bakıcı, çıkacak sonucun ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK