Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TBMM’nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında "Aziz Türk milletinin o günün şartlarındaki tüm zorluklara rağmen büyük zaferler elde ettiği Kurtuluş Savaşı, tarihte eşine az rastlanır büyük bir mücadele örneğidir" diyen Başkan Bakıcı, "Türk milletinin başarı ile sonuçlandırdığı bu büyük mücadele, insanlık tarihinin her yönden en önemli savaşlarından birisi olarak tarihe adını yazdırmıştır. Kurtuluş mücadelesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye geçiş günüdür. Büyük Kumandan Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek tüm dünya çocuklarına hediye ettiği içinde ayrı bir önem taşımaktadır. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yetiştirip, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına inancımız tamdır" dedi.
Çocukların en iyi şartlarda kendilerini yetiştirmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Başkan Bakıcı, "Bizlerde yerel yönetim olarak, çocuklarımızın en iyi şartlarda kendilerini yetiştirerek geleceğe hazırlamaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yaşanabilir bir çevrede kendini günün gerektirdiği şartlara göre yetiştirmiş bir nesil bırakmayı kendimize görev biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içinde yaşamasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK