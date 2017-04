Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı, Koltuğunu Öğrencilere Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, makam koltuğunu Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencisi Mustafa Gesge ve 6/B sınıfı öğrencisi Asude İkbal Yıldız'a devretti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerin Belediye Başkanlığı Makam ziyaretleri gerçekleşti. Kısa bir süreliğine belediye başkanı olan öğrenciler Başkan Bakıcı'dan belediyenin idari yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Başkan Bakıcı'ya okullara yapılan sentetik çim sahalar, Bilecik'te tek olma özelliğine sahip 3D sınıfı, yine ilçemizde birçok okula yapılan Z kütüphane için teşekkür eden öğrenciler kanal boyuna yapılacak bisiklet yolunun bir an önce bitirilmesini talep ettiler. Öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bakıcı sorularını yanıtlayarak "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuz. Çocuklarımızın özgür düşünceli, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Ben öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" dedi.



Bu gün temsili olarak teslim ettikleri makamlara yarın çocukların oturacağını belirten Başkan Bakıcı öğrencilerin taleplerini de tek tek not alarak "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Yarının belediye başkanları, milletvekilleri, valileri, işadamları onlar olacaklar. Bu makamları onlar yönetecekler. Bize düşen görev onları bu makamlara en güzel şekilde hazırlamak ve yetiştirmektir. Bu yüzden çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bozüyük Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi. Öğrencilerin talepleri üzerine Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'na en kısa zamanda Z kütüphane yapılacağının sözünü veren Başkan Bakıcı, makam ziyareti sonunda ziyarette bulunan öğrenci ve öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK