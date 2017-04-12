Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu Çalışma Sahalarında

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.



Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından Bozüyük Türbin Mesire yeri ve ilçe genelinde çeşitli noktalarda devam eden çalışmaları ziyaret eden Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu yapılan çalışmaları denetledi. Çalışma alanlarını tek tek gezen ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Avcıoğlu; "Belediyemiz tarafından başlatılan çalışmalar bahar aylarının gelmesi ile hız kazandı. İnsanların rahatça yeşil alanlarda ve parklarda vakit geçirebilmeleri için eksiklerimizi hızla tamamlıyoruz. Yeşil alan çalışmalarımızın yanı sıra yol ve kaldırım çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi. Ayrıca temizlik ekiplerinin konteyner yıkama çalışmalarına katılan Başkan Yardımcısı Avcıoğlu Bozüyük Belediyesi olarak vatandaşların konteyner kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerının temizlik ve bakımına özen gösterdiklerini belirterek "ilçe genelindeki konteynerlarımız kötü koku ve bakterileri önlemek amacıyla periyodik aralıklarla yerinde dezenfekte ediliyor. Bu dezenfekte çalışmaları çevre temizliği ve sağlığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.



Denetlemelerin sonunda Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu çalışanlara kolaylıklar diledi. - BİLECİK