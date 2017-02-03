Bozulan Yollara Asfalt Yama

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bozulan yolları asfalt yama yaparak tamir ediyor.



Edirne'yi etkisine altına alan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı şehir içindeki yollarda bozulmalar meydana geldi. Şehir estetiği ve trafik güvenliği nedeniyle, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla asfalt yama çalışmalarına başladı.



Yaşanan yoğun sise rağmen çalışmalarına devam eden ekipler, Bel-Koop. mevkiinde bozulan yolları kepçeler yardımıyla temizledi. Düzenlenen alana asfalt dökülerek yama çalışması gerçekleştirildi.



Zorlu kış şartlarıyla birlikte şehir içindeki birçok yolda bozulmaların meydana geldiğini ifade eden Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tamir ve yama çalışmalarının havaların durumuna göre devam edeceğini söyledi. - EDİRNE