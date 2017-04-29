Boztepe Yolu Genişliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli turizm merkezlerinden olan 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.



15 metre genişliğinde ve 3 şeritli olacak şekilde yüksek standartlara kavuşturulacak Boztepe yolunda genişletme çalışmaları sürerken taş duvar imalatları da başladı. Boztepe Teleferik İstasyonu'ndan Nizamettin Mezarlığı'na kadar olan 5.6 km'lik güzergah üzerinde devam eden genişletme çalışmalarının istasyondan aşağı doğru olan 1.5 km'lik bölümü tamamlandı. Ardından genişletilen yolun kenarında toprak kayma riski olan yerlere yaklaşık 850 m uzunluğunda, 5 bin metreküp taş duvar imalatı yapılarak yollar koruma altına alındı.



Yaklaşık 8 km'lik mevcut güzergah üzerinde başlatılan çalışmalar tamamlandığında, Boztepe yolu 15 m genişliğinde ve 3 şeritli olacak. 12 metresi sıcak asfalt, 1.5 metresi kaldırım ve 1.5 metresi 'V' kanal olacak yoldaki şeritlerin ikisi çıkış, biri de iniş için kullanılacak. - ORDU