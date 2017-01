Boztaş "Etkinimiz fuara dönüşüyor"

'Ne Varsa Manavgat'ta Var' etkinliğinin ardından değerlendirme yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'a artık fuar ve kongre merkezinin açılması gerektiğini belirterek ilçende yılda en az 5 fuar yapılabilecek kapasitede olduğunu ve yapılan etkinliğin fuar yolunda ilerlediğini söyledi.

85 firmanın katılımı ile gerçekleşen etkinliğe Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, A.Ü. MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile fuara katılan firma sahipleri ile vatandaşlar katıldı.

MATSO yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü'nün konuşmalarının ardından protokolün kurdele kesmesi ile başlayan etkinlikte ardından protokol üyeleri tarafından stantlar gezildi. 3 gün süren etkinlik yoğun ilgi gördü.

Etkinlik sonrasında değerlendirme yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı ahmet Boztaş etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek etkinlikte Manavgat'ta faaliyet gösteren konaklama tesisleri ile bu tesislerin tedarikçisi konumunda olan firmaların bir araya geldiği ve ikili ticari görüşmelerin olduğunu söyledi. 3 gün süren fuarda yüze yakın firma ikili görüşmeler sonrasında ticari anlaşmalarında yapıldığına vurgu yapan Boztaş, geleneksel hale getirilen etkinliğin her yıl daha da büyüdüğü ve kurumsal hale geldiğini kaydetti.

Üyelerimiz fuar alanı istiyor

Her geçen yıl yaptıkları "Ne varsa Manavgat'ta Var" etkinliğine katılımın arttığına dikkat çeken Boztaş, ilçeye bir fuar alanın yapılmasının şart olduğunu belirtti. Manavgat Belediyesine teşekkür eden Başkan Boztaş, "ilçe olarak Ne Varsa Manavgat'ta Var" ikili iş görüşmeleri ve Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz İstihdam fuarımız Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapıyoruz. Her Ne Varsa Manavgat'ta Var etkinliğinde ben bunu söylüyorum. Buna fuar diyemiyorum çünkü fuar için bir yer olması lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden izin alınması lazım ama biz Manavgat'ta en uygun yapabileceğimiz yer Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonu oldu. Ama her seferinde söylüyoruz biz bu salonlara sığmıyoruz. Bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e bizim iki etkinliğimizde de bu alanı bize tahsis ederek her türlü desteği vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerde her geçen yıl ilginin artmasından dolayı artık bu alanlara sığmıyoruz. Etkinlik sonunda üyelerimize yönelik yaptığımız ankette tüm katılımcılar ilçeye fuar ve kongre merkezi yapılması talebinde bulundular. İlçe olarak fuar alanına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Manavgat olarak 5 tane ayrı branşta ihtisas fuarı düzenleyebiliriz

İlçe olarak yılda 5 tane ayrı ihtisas fuarı yapsalar ilgi göreceğine değinen Boztaş, farklı branş da 5 fuar organize etseler ilçede yer bulabileceğini belirtti. Boztaş, "Manavgat Fuarcılık konusunda o kadar iştahlı hale gelmiş ki, biz sadece Manavgat Ticaret Sanayi Odası, yılda 5 tane ayrı ihtisas, yani ayrı branşlarda fuarı organize etsek bu organizasyonlar yer bulabilecek. İlçe olarak ulusal ve uluslar arası alanda fuar düzenleyebilecek kapasitedeyiz" dedi. İlçe de yaptıkları 2 farklı etkinliğin (fuar) yoğun ilgi gördüğüne değinen Boztaş, "Ne varsa Manavgat'ta var ikili iş görüşmeleri ve geçen yıldan bu yana istihdam fuarı da yapıyoruz. İş Kur, Manavgat Meslek Yüksek Okulu, bu sene inşallah fakültemizi de alacağız aramıza. İŞ Kur'la yine İnsan Kaynakları Müdürleriyle Manavgat Belediyesiyle birlikte organize ettiğimiz bir istihdam fuarımız var. Dolayısıyla iki tane ayrı fuarımız var ama gıda da inşaata emlak sektöründe çok değişik başka hizmet sektörlerini de içine alan farklı fuarlar yapsak yılda en az 5 tane ayrı fuarı organize edebilecek noktadayız" diye konuştu.

Manavgat Fuar ve kongre turizminden payını almalıdır

Manavgat'ın en önemli gelirinin turizm olduğunun altını çizen Başkan Boztaş, ilçeye yapılacak fuar ve kongre merkezi ile kışın boş geçen otellerin doluluk oranının artabileceğini söyledi. İlçe olarak alt yapının yeterli olduğunu ifade eden Boztaş, "ilçemizde 1-2 otelimiz yeterli sayıda salonları olduğu için kendi salonlarında fuar ve kongre turizmine yönelik kış ayını da dolu geçirebiliyor. İlçemizde yapılacak bir fuar ve kongre merkezinde kış aylarında gerçekleşen faaliyet için Manavgat'ımıza gelenler birçok otelimizin dolamasını sağlayabilir. İlçemize Fuar ve Kongre merkezi yapılırsa Fuar ve kongre turizminden payını alacak ve kış aylarında boş olan otellerimizde dolacaktır. Böylece turizmi de çeşitlendirmiş olacağız" dedi.