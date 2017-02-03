Bozova'da Sosyal Medya Operasyonuna 2 Tutuklama

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 4 adrese operasyon yapıldı. Buralarda yapılan aramada av tüfeği, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve terör örgütünü simgeleyen bezler ele geçirilen operasyonda S.D., O.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.D. ve O.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Şanlıurfa