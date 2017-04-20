Bozova'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bozova'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Bozova- Halfeti karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çeyiz almaya gidenleri taşıyan, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada ilk belimelere göre 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere taşındı. - Bozovaşanlıurfa

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