Bozova'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.45 sıralarında Bozova- Halfeti karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çeyiz almaya gidenleri taşıyan, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada ilk belimelere göre 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.



İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere taşındı. - Bozovaşanlıurfa