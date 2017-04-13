Bozok Üniversitesi'nde Kariyer Sohbetleri

Bozok Üniversitesi Gençlik Kulübü tarafından "Kariyer Sohbetleri ve İmza Günü" etkinliği düzenlendi.



Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kariyer sohbetleri programına konuşmacı olarak katılan yapımcı-yönetmen Hasan Yıldız, "Gelecek Sizin Avuçlarınızda" konusu ile öğrencilere kariyer ve iş hayatı hakkında konuştu.



Konuşmasında yeni anayasa ve 16 Nisan referandum una değinen Yıldız, şunları kaydetti:



"Bu anayasanın bana göre en önemli nüansı seçilme yaşının 18'e indirilecek olması. Ben daha 18 yaşında kendi iş yerini kurmuş ve vergi mükellefi olmuş biriyim. Bu ülke bana eğer o yaşta güvenmeseydi bugün onlarca kişiye istihdam ve ülke ekonomisine girdi sağlayan bir kuruluş belki olmayacaktı. O yüzden yaşınızın rakamlarından çok hayal ve yeteneklerinize inanın. Gezdiğim her üniversitede gençlerin gözlerine yakından bakıyorum. Onlara güvenin, çünkü gençlerimiz bu ülkenin umudu ve gerçek sahipleridir."



Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştiren Yıldız, "Tarihi adına, din adına dedikleri şöhret ve doğunun zenginlikleri uğruna yapılan haçlı seferleri, engizisyon mahkemeleri ve soykırımlarla dolu bir sözde medeniyet bugün kalkmış bize insanlık ve medeniyet dersi vermeye kalkıyor. Avrupalılar, güneşin doğudan doğduğunu unutmasınlar ve önce kendi tarihlerine baksınlar." ifadelerini kullandı.



Yıldız, gençlere, başarıya giden yolda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattığı "Gelecek Henüz Avuçlarınızda" isimli ilk kitabını programa katılan öğrencilere ücretsiz dağıttı.



Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.