Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri

Bozok Üniversitesince düzenlenen "10. Bahar Şenlikleri" başladı.



Şenlikler kapsamında Yimpaş AVM önünde mehter takımı eşliğinde başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.



Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, burada yaptığı konuşmada, bahar şenliklerinin startını şehrin meydanından verdiklerini söyledi.



Şehir ile bütünleşmenin ve üniversitedeki faaliyetlerden halkın haberdar olmasının yolunu açmak istediklerini ifade eden Karacabey, "Gençlerimiz bir eğitim yılı boyunca büyük gayret göstererek derslerinde ve sosyal faaliyetlerinde çaba harcadılar. Bu yıl mezun edeceğimiz gençlerimizi bir sevinçle uğurlamak üzere bahar şenliklerimizi biraz daha erkene aldık. Özellikle gençlerimizin bundan sonra mezun olacak öğrencilerimizin de çalışmalarını taçlandıracağız. Hem şehirle bütünleşmek adına hem de kendi aralarında kaynaşmak adına bu şenliklerin önemli olduğuna inanıyorum." dedi.



Konuşmanın ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Rektör Karacabey, öğrencilerle birlikte şenlik meşalesini yaktı.



Daha sonra 10. Bahar Şenlikleri kapsamında fakültelerarası düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.



Şenliklerin, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 2 Mayıs'a kadar süreceği belirtildi.



Programa, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.