Bozo' Ile 'Muzo' Kış Uykusuna Hazırlanıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bulunan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dördüncü yıllarını geçiren boz ayılar "Bozo" ile "Muzo"nun, ağır kış şartları nedeniyle ilk kez kış uykusuna yatması bekleniyor.



Yurdun birçok yerinde görülen kar yağışı, 37 bin metrekarelik alanda 80 tür ve 550 hayvanı barındıran Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinlerini de etkiledi.



Bölgede 60 santimetreyi bulan kar, hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, maymun ve tropikal kökenli hayvanları adeta barınaklarına hapsetti. Bu yıl ilk kez kar gören bir maymunun ise korktuğu için kara ayak basmadığı belirtildi.



Bahçede dördüncü yılını geçiren biri 4, diğeri 6 yaşındaki iki boz ayı ise ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanların başında geliyor. "Bozo" ile "Muzo" adı verilen ayıların, kış şartlarından etkilendiği görülüyor.



Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet Ali Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayıların Anadolu'da yayla ve yüksek kesimlerde sık görüldüğünü söyledi.



Ayıların, Bursa ve Kahramanmaraş'taki hayvanat bahçesinden 4 yıl önce Konya'ya getirildiğini anlatan Can, bu hayvanların doğal yaşamlarında kış mevsiminde uzun süreli uykuya çekildiğini, bunun 3-4 ay kadar sürdüğünü belirtti.



Hayvanların uykuya daldıktan sonra metabolizmasının yavaşladığına işaret eden Can, şöyle konuştu:



"Hayvanat bahçeleri bunların kış uykusuna yatması için çok uygun mekanlar değil. Çünkü hayvanlar kış şartlarının etkisiyle uyuyor. Buradaki iki ayının ilk defa kış uykusuna yatmasını bekliyoruz. Bunda mevsimin daha sert ve soğuk geçmesinin de etkisi var. Uykuya çekilirlerse bu hayvanat bahçesinde kış uykusuna yatan ilk ayılar olacaklar. Ziyaretçilerden bunu merak edenler oluyor. Uzun süreli olacak mı bekliyoruz."



"En çok tavşanlar ve kurtlar memnun görünüyor"



Can, bahçedeki çoğunluğu Afrika kökenli hayvanlara, kış şartlarından etkilenmemeleri için vitamin ve mineralli besinler verdiklerini, soğuk havalarda enerji içeren yiyecekleri de artırdıklarını dile getirdi.



Hayvanların bulunduğu mekanların özel sistemlerle ısıtıldığını belirten Can, şunları kaydetti:



"Kar ve soğuğu maymunlar ile kaplanlar sevmiyor. Kalorifer ve elektrikli ısıtıcılarla barınakları sıcak tutuyoruz. Tropikal iklimden gelen hayvanlar genellikle barınaklarında duruyor. Ender de olsa güneşli ve yağışın olmadığı havalarda barınaklarından çıkıyorlar. Bahçede bu durumdan en çok tavşanlar ve kurtlar memnun görünüyor. Adeta karın tadını çıkarıyorlar. Kış şartlarında da olsa ziyaretçi eksik olmuyor. Ama hayvanlar genellikle barınaklarında, kapalı mekanlarda olduğu için ziyaret de kısa sürebiliyor."