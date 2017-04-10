Bozkuş Futbolculara Teşekkür Etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden ve 2016-2017 sezonunu topladığı 39 puanla 6.sırada tamamlayan Kdz. Ereğli Belediyespor yöneticileri, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ maçı sonrası tesislerde futbolcularla vedalaştı.



Bölgesel Amatör Lig'de 2016-2017 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Sezonu İstanbul deplasmanında 2-0'lık Çekmeköy mağlubiyeti ile kapatan eflatun beyazlılar, ligi topladığı 39 puanla 6.sırada tamamladı.



Sezonun son maçı sonrası tesislerde bir araya gelen yönetim ve oyuncular birbirleriyle vedalaştı. Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Halil Bozkuş, Futbol Şube Sorumlusu Olcay Ural, Sayman Deniz Koca ve oyuncular tesislerde bir araya geldi. Toplantıda konuşan 2. Başkan Halil Bozkuş, tüm oyunculara ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK