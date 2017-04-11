Yazar S. Sami Coşkun tarafından kaleme alınan, 92 yaşındaki jazz piyanisti Bozkurt İlham Gencer'in 1925-1997 yılları arasındaki hayatını konu alan "Bozkurt İlham Gencer" kitabının tanıtımı yapıldı.



Pera Palas Hotel Jumeirah'da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Coşkun, "Bozkurt İlham Gencer'i yaşadığı bir dönemde kitaplaştırdım. İçerisinde birlikte yaşadığımız anılarımız ve mücadelemiz var. O büyük bir usta. Türk milletinin yetiştirdiği nadir bir insan. Müziğin duayeni. Birçok sanatçı onun tedrisatından geçmiştir. Onun piyanosuyla yetişmiştir." dedi.



Gencer'in 1997 yılından günümüze hayatını konu alan ikinci kitap hazırlıklarının olduğunu aktaran Coşkun, kitabın bundan sonra gelecek nesiller için önemli bir yol işareti olacağını kaydetti.



Tanıtıma katılan Bozkurt İlham Gencer ise "Sami Coşkun'a bana bu mutlu günü ve bu şerefi yaşattığı için teşekkür ediyorum. Sami, ikinci kitabın hazırlıklarına başladı, birlikte dostlukla geçen günlerden müzik dünyasına pek çok tozlu raflar arasında kalmış anılar kayda geçecek." diye konuştu.



-Bozkurt İlham Gencer



Bozkurt İlham Gencer, 27 Ağustos 1926 da İstanbul 'da doğdu. Babası İbrahim Gencer, annesi Nihal Türkaydı. Daha 6 aylıkken anne ve babası boşanan Gencer, müziğe ilk kez 1931 yılında henüz 5 yaşındayken annesinden aldığı konsol piyanoyu çalarak başladı. Kabataş Erkek Lisesinde başladığı lise eğitimini Beyoğlu Erkek Lisesinde tamamladı. Lise yıllarında Atilla Dorsay'la birlikte bir "ikili" kurarak okulda konserler verip, Everly Brothers'in popüler şarkılarını seslendirdi.



18 yaşında profesyonel manada müziğe başlayan İlham Gencer, gençlik yıllarında birçok müzik lokalinde çalıştı, piyano çalıp, solistlik yaptı. Ayten Alpman, Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğrenci iken tanıştığı İlham Gencer sayesinde müzik çalışmalarına başladı. İlham Gencer, 1949 yılında İstanbul Radyosu'ndaki programında Alpman'la birlikte 1963'e kadar solistlik yaptı. Bir ara Elmadağ'daki Kervansaray'da da programlar yapan çift, kısa süre sonra Site Sineması'nın üzerinde bir yer kiralayarak "Çatı" adında kendi mekanlarını açtı.



1953 yılında Ayten Alpman'la evlenen İlham Gencer'in İlhan ve Ayşe adında 2 çocuğu oldu ancak 7 sene süren bu evlilik 1960'da sona erdi.



Gencer, 1961 yılında Fransız şarkıcı Bob Azzam'ın "C'est ecrit dans le Ciel" adlı şarkısına Fecri Ebcioğlu'nun Türkçe olarak yazdığı "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adını alan bu şarkısını Türkçe olarak seslendirdi ve böylece Türkiye'de 10 yıl kadar sürecek olan "aranjman" müzik akımını başlatan şarkı olarak Türk pop tarihine geçti.



1. Boğaziçi Müzik Festivali'nde "İstanbul" isimli parçasıyla birincilik ve "Dünya Dolaşan Şarkı" eseriyle ikincilik kazanan İlham Gencer'in şefliğini üstlendiği bir de orkestrası bulunuyor. 1961-1965 yılları arasında 3 kez düzenlenen Boğaziçi Festivali'nin hepsinde ödüller alan İlham Gencer, hem piyano hem grup (Kuartet) hem de en iyi şarkı (Cherbourg Şemsiyeleri) dallarında birinci oldu ve Robert Akademi Armağanı'na layık görüldü.



"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" isimli parça "Türkçe sözlü pop müziği"nin bir ilk örneği kabul edildi. Bob Azzam'ın güzel melodisine, Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı sözleri okuyan İlham Gencer, müzik tarihinde unutulmayacak bir şekilde yer aldı.



İlham Gencer, Devlet Tiyatrolarında sergilenen Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani'sine bestelediği sahne müziğinin yanı sıra, İstanbul Ülkü Ocakları'nın isteği üzerine 3 Mayıs Türkçüler Bayramı'nın 30. yılına armağan olarak bir de plak seslendirdi.



İlham Gencer halen, 1996'da kurduğu, İstanbul'un Güzelliklerini Koruma ve Yaşatma Derneği'nin başkanlığını yürütüyor.