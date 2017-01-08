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Bozkurt İlçesinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Bozkurt İlçesinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

KASTAMONU(AA) - Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bozkurt İlçesinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

KASTAMONU(AA) - Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

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