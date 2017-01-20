Bozkırın Tezenesi" İstanbul'da Anılacak

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş, İstanbul'da anılacak.



Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı anmak için "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş" isimli anma etkinliği düzenlenecek.



Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek etkinlikte, Erol Parlak, İsmail Altunsaray, Zeynep Başkan ve Ali Şahin müzikseverlerle buluşacak.



Etkinlikte, Zafer Gündoğdu yönetimindeki Sarıyer Belediyesi Halk Müziği korosu da sahne alacak.