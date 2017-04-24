Bozkırın Ortasındaki 'Tersane'De Tekne Üretimi

DENİZ AÇIK - Eskişehir'de bir şirket, bozkırın ortasında kurduğu tersanede tekne imal ediyor.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren bir şirket, 7 bini kapalı toplam 8 bin 100 metrekare alanda 12-15 metrelik tekneler ve gondollar üretiyor.



Ürettiği tekne ve gondollar Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Adana başta olmak üzere birçok kentte kullanılan şirket, Hollanda, Almanya, Norveç ve Finlandiya'ya da ulaşım ve gezinti araçları ihraç ediyor.



Özel tasarımlar yapıyorlar



Şirketin sahibi Takittin Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk tekne üretimine 1996 yılında Muğla'da başladıklarını ve uzun yıllar orada üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.



Eskişehir'de, iç sularda ulaşım ve gezinti amacıyla tekne kullanıldığını gördüklerini anlatan Erol, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de teşvikiyle kentte tekne üretimine başladıklarını söyledi.



Erol, şöyle devam etti:



"Bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için gondol ve tekne üretimi yaptık. Daha sonrasında üretimlerimizi Eskişehir'de yapmaya karar verdik. Eskişehir'in dışında İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Şanlıurfa gibi kentlerimiz için de gezinti tekneleri ürettik. İç sular için ürettiğimiz gezinti teknelerinin yanı sıra deniz ulaşımında kullanılan araçları da yapıyoruz. Eskişehir'deki gondolların tasarımını ve üretimi yaptık. Bir gondolun üretimi yaklaşık bir ay sürüyor. Birçok aksesuarı el işçiliğiyle yapılıyor. 12-15 metre olmak üzere iki ayrı büyüklükte tekne üretiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine özel bir tekne tasarımı yaptık. Türk esintilerini barındıran sultan kayığı tarzında bir tekne oluşturduk."



"Tamamen yerli ve milli üretim yapıyoruz"



Erol, sektörle ilgili şehir dışından Eskişehir'e gelenlerin tekne ürettiklerini gördüklerinde şaşırdıklarını ifade etti.



Deniz ulaşım araçlarına klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan Türk Loydu'ndan şirketlerine geldiklerini anlatan Erol, şunları söyledi:



"Üretimlerimizi kontrol etmek için gelen ekip, 'Eskişehir'de tekne nasıl üretilir' diye kendilerine sormuşlar. Buraya gelip üretim tesisimizi gördüklerinde şaşırdılar. Eskişehir'deki tesisimiz yat üretim sektöründe hem Tuzla'daki hem de Antalya Serbest Bölgesi'ndeki tesislerden aşağı kalmaz hatta daha üstün özelliklerimiz var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetiminden deniz ulaşım araçları üzerine üretim yapmak için arsa talep ettiğimizde onlar da şaşırdı. Bozkırın ortasında bir tersane kurulacak olması şaşırtıcı. Üretimlerimizin ardından Eskişehir sanayisine renk kattık. Tamamen yerli ve milli, anahtar teslim üretim yapıyoruz."



Erol, daha önceki üretimlerinin yüzde 90'ının ihracata yönelik olduğunu altını çizdi.



Hollanda, Almanya, Norveç ve Finlandiya'ya birçok tekne gönderdiklerini vurgulayan Erol, şunları kaydetti:



"2008 yılında Avrupa'da yaşanan ekonomik krizden sonra talepler azaldı. Şu anda Avrupa'dan yeniden talepler geliyor. Çeşitli projelerimiz var. Seri üretimde tekneler çıkartacağız. Hollandalı bir firmayla çalışma yapacağız. Üretimlerimiz Eskişehir'de yapılıp, dünyaya pazarlanacak. Yurt içi ve dışından tercih edilmemizin nedeni tecrübemiz ve uygun maliyetli üretim yapmamızdır. Bu özelliklerimiz rekabet gücümüzü artırıyor."