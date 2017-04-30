Bozkırın Ortasındaki "Sahil" Canlandırılıyor

MEHMET FATİH ASLAN - Güneydoğu bozkırının ortasındaki Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde İçişleri Bakanlığınca belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından sahil yenileme ve genişletme çalışması yürütülüyor.



İçişleri Bakanlığınca 4 ay önce görevden alınan belediye başkanının yerine KHK kapsamında vekaleten görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçenin bacasız sanayisini harekete geçirmek için çaba gösteriyor.



Belediyece başlatılan sahil yenileme ve genişletme çalışmasıyla turistlerin ilçede daha fazla vakit geçirerek ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.



"Sahil düzenlemesi 1 kilometreye sıkışmış"



Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halfeti'nin bölgedeki en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ancak daha önce turizm adına çalışma yapılmadığını söyledi.



İlçeyi her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini belirten Albayrak, şöyle devam etti:



"Eski Halfeti'de yaklaşık bir kilometrelik sahile sahibiz. Bu sahil düzenlemesi 1 kilometreye sıkışmış durumda. Eski Halfetiye yakın Çekem köyümüz bulunuyor. Yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki köye kadar sahil düzenlemesi yapmayı planlıyoruz. Burayı tamamladığımız zaman yaklaşık 4 kilometrelik bir sahile sahip olacağız. Bu düzenlemeyle Eski Halfeti'de bir kilometreye sıkışan turizmi rahatlatmış olacağız."



"Halfeti ilk defa çalışma ve hizmet gördü"



Turizm işletmecilerden İbrahim Karaman da ilçede daha önce bir çalışma yapılmadığını ifade ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Düzenlemeyle sahilin çok güzel bir görünüme kavuşacağını aktaran Karaman, "Kaymakam bey, görevlendirme ile atandıktan sonra Halfeti ilk defa böyle bir çalışma ve hizmet gördü. Çalışmalar şu anda çok güzel gidiyor, inşallah hep böyle devam eder." dedi.



Çalışmanın işletmelerin yanı sıra ilçe halkı ve turizme büyük katkı sağlayacağına işaret eden Kahraman, yapılacak hizmetler sayesinde daha fazla turistin ilçeyi gezmeye geleceğine inandığını vurguladı.



"Daha hijyenik, güzel bir ortam oluşacak"



İşletmecilerden Ali Kılıç ise 17 yıl önce turizme açılan ilçenin Güneydoğu'nun "incisi" veya "saklı kenti" olarak nam saldığına dikkati çekti.



İlçede bugüne kadar belediyecilik hizmetlerinin geciktiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:



"Sahil yenileme ve güzelleştirme çalışması daha önce yapılması gereken bir hizmetti. Şimdiki sahil projeleri yapılandırmada tabii ki güzel. Yani çöp yığınından her şeyden arındırılacak güzel bir yer olacak burası. Gelen insanlar için daha hijyenik ve daha güzel ortam oluşacak. İlçemiz gelecek vadeden bir yer haline gelecek."