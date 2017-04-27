Bozkırın Balığı Avrupa Sofralarını Süslüyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda tutulan gümüş balığı, İtalya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.



Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Barajın hizmete girmesiyle, balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi.



Baraj gölünde nisan, mayıs ve haziran aylarında 15 balıkçı teknesi gümüş balığı avlıyor. Tutulan balıklar kamyonlarla önce Çanakkale'deki ihracatçı firmalara, oradan da İtalya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.



Avrupa ülkelerinde sofraları süsleyen gümüş balığı, kilogramı 1 liradan ihracatçı firmalara satılıyor.



Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin 2014 yılında kurulduğunu ve 20 üyesi bulunduğunu söyledi.



Yozgat'tan balık ihraç edildiğini duyanların çok şaşırdığını belirten ve bu yıl 400 ton gümüş balığı ihraç etmeyi hedeflediklerini aktaran Uslu, "Bazen bize 'ne iş yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Balık ihraç ediyoruz dediğimiz zaman gülüyorlar. 'Bozok Yaylası'nda koyun, keçi duyduk da balığı duymadık' diyorlar. Gerçekten balık ihraç ediyoruz." diye konuştu.



Sezonda bin tona çıkabilir



Balıkçılığa yeni başladıklarını ifade eden Uslu, üretimin arttığını, çalışanların balıkçılığa alıştığını dile getirdi.



Uslu, baraj gölünde inceleme yapan uzmanların sezondaki gümüş balığı popülasyonunun bin tona kadar çıkabileceğini söylediklerini aktardı.



Balıkçılardan Satılmış Bölük de hava şartlarının normal olduğu günlerde 2-3 ton balık tuttuklarını belirterek, "Balık tutmaktan zevk alıyorum. Ayrıca benim alabalık çiftliğim var. Balıkçılık yapmaktan memnunum." dedi.



Balıkçı Durmuş Uslu da Yozgat'ın denize kıyısının olmadığını ama büyük bir barajlarının bulunduğunu kaydetti. Gümüş balığı tutup Avrupa'ya ihraç ettiklerini aktaran Uslu, "Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Çok kişi de burada balıkçılık yapıyor. Bereketli bir iş, bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.



Salim Kılıç da burada işçi olarak çalıştığını ve günlük 100 lira yevmiye aldığını dile getirerek, barajı yapanlara ve kooperatifi kuranlara teşekkür etti.