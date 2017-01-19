Bozkır Kültür Müzesi Açılacak

Bozkır Belediyesinin kurulduğu 1870 yılındaki ilk binasının, Konya Büyükşehir Belediyesince restore edilerek bahar aylarında Bozkır Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.



Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır'ın ilk belediye binası olması nedeniyle yapının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



Büyükşehir Belediyesinin yapacağı restorasyonla oluşturacakları kültür müzesi ile Bozkır'ın tarihini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Gün, "Müzede sergilenecek tarihi eşyaların üzerinde eşya sahiplerinin isimleri yer alacak. Tarihi eşyaların teslimi devam edecek. Bahar aylarında hizmet vermesini hedefliyoruz." dedi.