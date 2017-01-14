Bozkır'da Mahsur Kalan 2 Öğrenci Evlerine Ulaştırıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde kar yağışından dolayı evlerine ulaşamayan 2 öğrenci, belediye ekipleri tarafından evlerine götürüldü.



Bozkır'da dün okullar kapandıktan sonra Dolhanlar Mahallesine gitmek için okul servisine binen 2 öğrenci, yolların kapalı olmasından dolayı Dedemli Mahallesi'nde mahsur kaldı.



Öğrencilere sahip çıkan mahalle sakinleri, öğrencilerin babası Ramazan Şık'ı aradı.



Şık, Hadim Belediyesini arayarak yardım istedi. Belediyeye ait iş makineleri yolu açarak çocukları ailelerine kavuşturdu.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, yollarda mahsur kalan vatandaşlar için belediye olarak seferber olduklarını söyledi.



En son 2 öğrenciyi ailelerine kavuşturduklarını ifade eden Hadimioğlu, şöyle konuştu:



"Bölgemiz dağlık ve kırsal bir alan. Büyükşehir statüsüne göre köylerimiz mahalle oldu. Bu mahallelerimize hizmet götürmek zorundayız. 2 öğrencimiz Dolhanlı Mahallesindeki evlerine ulaşamamış. Ekiplerimiz, bir buçuk saatlik bir çalışma sonucu 4 kilometrelik yolu açtı. Kardeş olan 2 çocuk da iş makinesine bindirilerek ailelerine teslim edildi."