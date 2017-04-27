Bozkır'da Halk Toplantısı

Bozkır ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.



Belediye Düğün Salonu'nda Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar, istek ve önerilerde bulundu.



Mahallelerde olan eksiklikleri kurum amirlerine bildiren mahalle muhtarları, eksikliklerin giderilmesi isteğinde bulundu.



Toplantıya, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Can, kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.