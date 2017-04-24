Bozkır'da Arı Kovanlarına Ayı Saldırısı

Konya'nın Bozkır ilçesinde kırsal alanda ayılar arı kovanlarına zarar verdi.



Alınan bilgiye göre, Arslantaş Mahallesi yaylasında arıcılık yapan Mustafa Çelmeli'ye ait arı kovanları bir hafta içinde iki kez ayı saldırısına uğradı.



Çelmeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylada kışlattığı arı kovanlarına bir haftada iki kez ayıların zarar verdiğini söyledi.



Birinci saldırının şokunu yaşarken kovanlarının ikinci kez saldırıya uğradığını ifade eden çelmeli, "İlk saldırıda iki kovanım zarar görmüştü. İkinci saldırıda ise ayılar 6 kovanımı parçaladı. Toplam 3 bin liraya yakın zararım var. Başka bir arkadaşımızın kovanlarına da ayılar saldırmış. Yalnız kovanlar yüksekte olduğu için çok fazla zarar verememişler. Endişeliyiz."