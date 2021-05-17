Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var?
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ATV ekranlarında başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, ilgi çekmeye devam ediyor. Özbek Türk ortak yapımı olan projenin oyuncuları da araştırılıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? Bozkur Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var? Mendirman Celaleddin olarak da geçen dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları...

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Mendirman Celaleddin veya Bozkır Arslanı Celaleddin olarak anılan Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de yayınlanan, Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi. Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek.

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

  • Emre Kıvılcım: Celâleddin Harzemşah
  • Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
  • Javakhir Zakirov: Cengiz Han
  • Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
  • Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
  • Sezgin Erdemir: Timur Melik
  • Ferhat Yılmaz: Şemsettin
  • Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah
  • Jamshid Sagatov: Cebe
  • Akmal Mirzo: Subutay
  • Ali Khan: Cuci
  • Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun
  • Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun
  • Feruza Normatova: Şirin
  • Cemal Hünal: Behram
  • Tohir Saidov: Nizamülmülk
  • Yahyo Pulatov: Akşah
  • Mehmet Pala: Otkır
  • Hasan Fehmi Gökdeniz:
  • Saide Rametova:
  • Yunus Destebaşı: Gökbörü
Emre Kıvılcım kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah kimdir? Celaleddin Harzemşah'ı kim canlandırıyor?
Emre Kıvılcım kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah kimdir? Celaleddin Harzemşah'ı kim canlandırıyor?
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Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kim? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var? - Haberler
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