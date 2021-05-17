Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin hikayesi ve tarihteki yeri!

Bozkır Arslanı Celaleddin çok yakında başlayacak dizilerden biri olarak gündemde yer alıyor. ATV ekranlarında yayımlanacak olan dizi hakkında Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin hikayesi ve tarihteki yeri nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, Bozkır Arslanı Celalledin kimdir?

Türk ve Özbek ortak yapımı olan televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin (Mendirman Celaleddin) Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Harzemşahların büyük komutanı Celaleddin Harzemşah'ın hikayesi ve Moğol komutanı Cengiz Han ile olan mücadelesi ele alınıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin hikayesi ve tarihteki yeri!

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesi...

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

'Bozkır Arslanı Celaleddin', görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatacak.

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' tanıtımları ile sanal alemde ve sosyal medyada büyük ilgi görürken; görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla göz dolduracak.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN TARİHTEKİ YERİ

Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Bozkır Arslanı Celaleddin, Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.