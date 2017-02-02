Bozdoğanlı Ak Kadınlar Yaşlıları Ziyaret Etti

AK Parti Kadın Kolları Bozdoğan İlçe Başkanlığı üyeleri, Aydın Aymelek Derneği'nin Gündüz Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti.



AK Parti Bozdoğan Kadın Kolları Başkanı Mübeccel Bacakoğlu ve kadın kolları ilçe teşkilatına üye kadınlar, Aymelek derneği Gündüz Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet edip, gönüllerini aldılar.



İnsanların belli bir yaştan sonra daha çok hassaslaştığını ve daha fazla sevgi beklediğini söyleyen AK Parti Bozdoğan Kadın Kolları Başkanı Mübeccel Bacakoğlu; "Aydın Aymelek Derneği'nin Gündüz Yaşlı Bakım Evini ziyaret ettik.Yaşlılarımızla muhabbet edip hallerini hatırlarını sorduk. Onlar kendilerine gösterilen bu ilgiden o kadar memnun ki; tekrar buraya geleceğiniz günü sabırsızlıkla bekliyoruz, dediler. Gündüz Yaşlı Bakım Evi'nde olmaktan cok mutlu olduklarını, derneğe olan memnuniyetlerini dile getirdiler.Belli bir yaştan sonra daha cok hassaslaşır, daha fazla sevgi ilgi bekleriz sevdiklerimizden. Aymelek Derneği de tam da iste bu yüzden var.Yaşlılarımızın kendilerini yalnız ve değersiz hissetmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Aymelek derneğimizin başkanı gönlü güzel ablamız Yurdagül Altınbaş'a cok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN