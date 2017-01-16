Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bugün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Deliçay'ın debisini yükseltince Bozdoğan Ovası sular altında kaldı.



Bozdoğan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, geçen hafta yağan kar birikintilerini eritince, Deliçay ırmağının debisini yükseltti. Deliçay ırmağı ile Akçay ırmağının birleştiği yerden taşan sular, Bozdoğan ovasına doğru akarak tarlaları göle çevirdi.



Devlet Su İşlerine ait ekipler ve özel firmalara ait kepçeler, suyun yönünü değiştirmek için taşkına müdahale edip, zararın büyümesini engellemeye çalıştılar. Bozdoğan'da yaklaşık 1000 dönüm alanın, sular altında kaldığı tahmin ediliyor. - AYDIN