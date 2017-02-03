Bozdoğan Fatih Ortaokulu İkinci Döneme Hazır

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yer alan Fatih Ortaokulu, yapılan fiziki değişiklikler ile ikinci yarıyıla hazır hale getirildi.



2016-2017 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 06 Şubat 2017 Pazartesi günü okulların açılması ile sona erecek. Bozdoğan Fatih Ortaokulu'nda ikinci yarıyıl için hazırlıklar tamamlandı. Eğitim ve Öğretimin sağlıklı ve hijyen bir ortamda yürütülmesi için okul yetkilileri hummalı bir çalışma içerisine girerek, kendi özkaynakları ile okuldaki eksiklikleri tamamladı.



Bozdoğan'ın en büyük ve köklü okullarından biri olan Fatih Ortaokulu'nda okul tuvaletlerinin kalebodurları yenilenirken, yemekhanedeki taşımalı öğrencilerin yemek yediği yemek masaları da yenileri ile değiştirildi. Ayrıca okula kütüphane kazandırılması için gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Daha temiz ve akademik başarısı yüksek bir okul hedefi ile çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - AYDIN