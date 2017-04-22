Bozdağ: Ysk'nın Kararları Aleyhine Hiçbir Mahkemeye Başvurulamaz
Adalet Bakanı Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararlar aleyhine, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararlar aleyhine, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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