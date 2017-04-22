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Bozdağ: Ysk'nın Kararları Aleyhine Hiçbir Mahkemeye Başvurulamaz
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Bozdağ: Ysk'nın Kararları Aleyhine Hiçbir Mahkemeye Başvurulamaz

Adalet Bakanı Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararlar aleyhine, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz." ifadesini kullandı.

Bozdağ: Ysk'nın Kararları Aleyhine Hiçbir Mahkemeye Başvurulamaz

Adalet Bakanı Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararlar aleyhine, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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