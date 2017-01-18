Bozdağ: '(Reina Saldırganının Yakalanması) Deaş Bağlantısı Güneş Gibi Ortada'

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.



Adalet Bakanı Bozdağ: "(Reina saldırganının yakalanması) Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır."



Adalet Bakanı Bozdağ: "(Reina saldırganının yakalanması) DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor."