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Bozdağ: "(Izmir'deki Terör Saldırısı) Soruşturma Bütün Boyutlarıyla Yürütülmektedir"

Bozdağ: "(Izmir'deki Terör Saldırısı) Soruşturma Bütün Boyutlarıyla Yürütülmektedir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir.

Bozdağ: '(Izmir'deki Terör Saldırısı) Soruşturma Bütün Boyutlarıyla Yürütülmektedir'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz."

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