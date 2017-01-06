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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz."
Bozdağ: "(Izmir'deki Terör Saldırısı) Soruşturma Bütün Boyutlarıyla Yürütülmektedir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir.
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