Bozdağ: 'Istikrarı Türkiye'ye Kazandırmamız Lazım'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Esad bütün katliamların birinci derecede faili ve sorumlusudur. Ama bu katliamları durdurma imkanına sahip olup da durdurmayanlar da en az Esad kadar bu katliamlardan, bu ölümlerden sorumludur. Kimse, 'Ben sorumluluktan kurtulurum' diyemez." dedi.



Bozdağ, halk oylaması çalışmaları kapsamında memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otelde, "Güçlü Türkiye Yolunda Memurlar Buluşması" toplantısına katıldı.



"Eser üretmek için istikrar şart"



Halk oyuna sunulan yeni anayasa paketi ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında da bilgi veren Bakan Bozdağ, ülkede eser üzerine eser koymak, taş üstüne taş koymak için istikrarın şart olduğunu vurguladı.



Bozdağ, istikrarın eser ürettiğini, ülkeye kazandırdığını, istikrarı sürekli kılacak bir düzen kurulmazsa bu eserlerin üzerine yeni eserlerin ortaya konulamayacağını belirtti.



Türkiye'nin güçlü iktidara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Sadece istikrar değil güçlü iktidara da ihtiyaç var. Hükümet düştü düşecek korkusuyla eğer iş başında olursa o hükümetten iş çıkmaz." dedi.



"CHP öcü siyaseti yapıyor"



Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisinin korku pompaladığını ileri sürdü.



CHP'nin "Bak eğer 'evet' derseniz 16 Nisan'dan sonra lokantalar kapanacak, minibüsçülere kapanacak, hatlar iptal edilecek. Muhtarlıklar kalkacak." iddiasını ortaya attığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:



"Kırşehire gidiyorlar, 'Sizi Menderes gibi ilçe yapacak'. Başka yere gidiyorlar 'Memleket eyaletlere bölünecek'. Müthiş bir korku pompalanıyor ve korkuya oy istiyorlar. 'Korktuklarımız başımıza gelmesin' diye 'Hayır diyelim' diyorlar. Eskiden vardı ya büyükler yaramazlık yapanlara cama, kapıya tıklatır 'Öcüler geliyor' diye. Şimdi tam da bir öcü siyaseti yapıyorlar. Bunların tamamı yalandır. Bu anayasa değişikliği içerisinde bunların hiçbirini kılan düzenleme yoktur. 'İnsan hakları, temel haklar, siyasi haklar cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemez' diye Anayasa'da yazıyor. Lehe de düzenlenemez aleyhe de düzenlenemez."



Yeni sistemle milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını anımsatan Bozdağ, "Haramdır-helaldir diye tartışma yapıyorlar. Allah var, bu sistem değişikliği CHP'ye haramı, helali, caizi, mübahı, yani pek çok İslami literatürde kavramı kullanmayı öğretti. Ama bir de muhtevasını öğrenseler doğru kullansalar ondan sonra canımızı yesinler ama muhtevayı öğrenmeyince yanlış kullanıyorlar, baltayı taşa vuruyorlar. Ama kullanıyorlar iyi bir şey." ifadelerini kullandı.