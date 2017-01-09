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Bozdağ: "Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın Devam Ettiği Yıllarda "1921 Anayasası"Nı Yapmıştır" - Tbmm

Bozdağ: "Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın Devam Ettiği Yıllarda "1921 Anayasası"Nı Yapmıştır" - Tbmm

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulundan görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın genel kurula girişi ve alkış Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

Bozdağ: 'Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın Devam Ettiği Yıllarda '1921 Anayasası'Nı Yapmıştır' - Tbmm

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TBMM Genel Kurulundan görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın genel kurula girişi ve alkış
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

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