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TBMM Genel Kurulundan görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın genel kurula girişi ve alkış
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.
Bozdağ: "Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın Devam Ettiği Yıllarda "1921 Anayasası"Nı Yapmıştır" - Tbmm
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulundan görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın genel kurula girişi ve alkış Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.
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