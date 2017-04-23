Bozdağ: "(Fesih Tartışmaları) Benim Ne Anlamda Söylediğim Açık"

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

Bozdağ:

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Tbmm Genel Kurulu, İsmail Kahraman, Bakanı Bozdağ, Bakan Bozdağ, Bekir Bozdağ, 23 Nisan, Adalet, Bakan, TBMM