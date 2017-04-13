Bozdağ: "Dışarıdaki Darbecilerle Bir Konuşma Yapıldı Mı?"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruları cevapladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruları cevapladı.

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