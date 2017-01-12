Bozdağ'dan Esnafa 2017 Uyarısı

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, 2017 yılında piyasada durgunluk beklediklerini söyledi.



Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ 2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılında 285 iş yeri açıldığını, 255 iş yerinin ise kapandığını açıklayan Bozdağ, esnaf olarak 2016 yılının kendileri için genelde iyi geçtiğini, 2017 yılının ise sıkıntılı başladığını kaydetti.



"Nakit akışında daralma olabilir"



2017 yılı için nakit akışında daralma olacağını belirten Bozdağ, esnafı tüm adımlarını krediyle atmamaları, karşılığı olmayan parayla ticaret yapmamaları, ödemelerini temkinli ve programlı gerçekleştirmeleri konularında uyardı.



"Meclisten geçecek"



Sicil affı ile ilgili beklentileri olduğunu ifade eden Bozdağ "Yasa önümüzdeki günlerde meclisten geçecek" dedi. KOSGEB ile ilgili çalışmaların Ocak ayı sonrasında da olacağını ifade eden Bozdağ, "Sayın başbakanımız KOSGEB olanaklarından her hak edenin alacağını ifade etti. Biz de buna inanıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ