Bozdağ'dan 'Afiş Kesen Karga' Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova'da 'hayır' pankartını kesen karga ile ilgili esprili bir yorum yaparak, "Biz kargalara adli işlem yapamıyoruz ama Orman Bakanımıza söyleyelim bunu koruma altına alsın" dedi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce seçim bölgesinde kesilen 'hayır' afişiyle ilgili yaklaşık bir hafta önce yaptığı açıklamada, "Talimat verdim. Kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece afiş yerine keseni oraya asın dedim" demişti. Afişi kesenin bir karga olduğu ise görüntülerden anlaşılmış, sosyal medyada bu konu gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında karganın akıbetinin sorulması üzerine kargaların hayıra güldüğünü belirterek, "Şimdi ben, AGİT yetkilileri de Türkiye'de seçim sürecini takip ediyorlar, raporlarına gerçek dışı bilgileri aldığına dair bilgiler bana da geliyor, bazı şeyler duyuyorum. Aslında 'hayır'a çalışanların engellendiğine dair yazacakları gerçek dışı olaylar yerine bak bir tane 'hayır'a çalışmayı engelleyen bir karga var, bak şimdi onu rapora yazsalar o daha gerçekçi olur. Hiç olmazsa objektif bir şey olur. Çok ilginç bir şey bu, esasında 'hayır'a kargaların bile güldüğünü gösteriyor. Hayırın propagandasını engelleyen kimse yok, kargalar var. Karganın derdini bir sormak lazım. Onu gören Muharrem İnce diyor ki, 'bunu kesin getirin buraya asın' diyor. O da onların demokratlığını gösteriyor. Acaba bu kargayı asmayı düşündüler mi düşünmediler mi? Onu da merak ederim" diye konuştu.



"SİYASETÇİLERİN SÖZÜ TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR"



Siyasetçilerin bin defa düşünüp bir kez konuşması gerektiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Siyasetçi ağzından çıkanı bin defa tartıp ona göre söylemesi lazım. Çünkü söylediği sadece kendini ilgilendirmiyor, toplumu ilgilendiriyor ve yansımaları çok oluyor. Ama maalesef hesapsız değerlendirmeler yapıyor. CHP bunu son zamanlarda çok fazla yapmaya başladı" dedi. Karga ile ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna da gülümseyerek cevap veren Bakan Bozdağ, "Biz kargalara adli işlem yapamıyoruz ama Orman Bakanımıza söyleyelim bunu koruma altına alsın" dedi.



(İHA)