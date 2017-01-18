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AA Editör Masası

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun sorusu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.



Adalet Bakanı Bozdağ: "Cumhurbaşkanlığı sistemi, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı."