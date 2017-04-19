Bozdağ : CHP Seçimlerdeki Başarısızlıklarının Sebeplerini Hiç Kendinde Aramamıştır; Daima Halkı ve...

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, twitter hesabından, "CHP, halk oylamasında sandıktan çıkan millet iradesini yok saymaktadır; birkez daha halka güvenmediğini göstermektedir. Bildik CHP zihniyeti, CHP seçimlerdeki başarısızlıklarının sebeplerini bugüne kadar hiç kendinde aramamıştır; daima halkı ve YSK'yı suçlamıştır. Yine bildik CHP. Sahi bunca seçim başarısızlığında CHP'nin hiç suçu yok mu? Bütün suç "evet"diyen Türk halkında mı? Hayır,suç,sadece ve sadece CHP'dedir. CHP, YSK'yı suçlayarak ve seçim sonuçlarına haksız yere gölge düşürmek için uğraşarak,kendi başarısızlığını gizleyemez." açıklamasında bulundu. - Ankara