GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TBMM Genel Kurulundan görüntüler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.
Bozdağ: "Bu Bir Rejim Değişikliği Değil, Hükümet Sistemi Değişikliğidir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulundan görüntüler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.
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