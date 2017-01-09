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Bozdağ: "Bu Bir Rejim Değişikliği Değil, Hükümet Sistemi Değişikliğidir"

Bozdağ: "Bu Bir Rejim Değişikliği Değil, Hükümet Sistemi Değişikliğidir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulundan görüntüler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

Bozdağ:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TBMM Genel Kurulundan görüntüler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.


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