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Bozdağ: "Bizim Yaptığımız Atatürk Anayasalarına Dönmektir"

Bozdağ: "Bizim Yaptığımız Atatürk Anayasalarına Dönmektir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulundan görüntüler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

Bozdağ: 'Bizim Yaptığımız Atatürk Anayasalarına Dönmektir'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TBMM Genel Kurulundan görüntüler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

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