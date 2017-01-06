Adalet Bakanı Bozdağ: 'Birileri Bizi Boşuna Korkutma Hesabına Girmesinler'

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Bizim değerlendirmemize göre, 'patlama olduktan sonra bir tanesi C Blok'a dönük bu silahlarla saldırı yaparken, öbürü de el bombalarıyla içeri girmeyi planlamışlar' şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Hakimlerimiz ve savcılarımız, yardımcı adliye personelimiz bundan sonra da görevlerine devam edecektir. Birilerinin 'biz korkuturuz, yıldırırız, sindiririz' diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Karşılarında korkacak, yılacak, sinecek ve görevini yapmaktan vazgeçecek kimse yok."