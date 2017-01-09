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Bozdağ: "(Anayasa Teklifi) Bu Hukuk Devletini Doğrudan Güçlendiren Bir Tekliftir"

Bozdağ: "(Anayasa Teklifi) Bu Hukuk Devletini Doğrudan Güçlendiren Bir Tekliftir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulundan görüntüler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

Bozdağ: '(Anayasa Teklifi) Bu Hukuk Devletini Doğrudan Güçlendiren Bir Tekliftir'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
TBMM Genel Kurulundan görüntüler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu.

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