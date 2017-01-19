- İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bozdağ: "(Anayasa Değişikliği Teklifi) Askeri Yargı Kaldırılıyor"
- İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
- İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı
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