Bozdağ: Almanya, Türkiye'nin İade Talebine Olumlu Bakmıyor (2)

'BM SURİYE'DE YAŞANANLARI SADECE SEYRETMİŞTİR'



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl teşkilatı tarafından Halep mağdurlarına yönelik düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin uğurlama törenine katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada BM'nin Suriye'de yaşananları bu güne kadar seyretmekle yetindiğini belirterek şunları söyledi:



"Suriye'de 2011'den beri devam eden iç çatışmalar, savaşlar, başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları ve çatışmaya değişik boyutlarda verdikleri destekler nedeniyle hala devam etmektedir. Esasında Suriye'de yaşananlar büyük bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Birleşmiş Milletler bu güne kadar maalesef burada olayları sadece seyretmiştir. BM güvenlik konseyi bu hadiseleri durduracak iradeye sahipken, böyle bir irade ortaya koyması, Suriye'de yaşanan çatışmaları sonlandırabilecekken, maalesef aldıkları kararlarla bu ateşi söndürmemişlerdir."



'GÜVENLİKLERİMİZ BİRBİRİYLE İRTİBATLI'



Türkiye'nin iç güvenliğini Suriye'nin, Irakın güvenliğinden ayrı düşünmenin büyük bir yanlışlık olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ankara'nın güvenliği Şam'ın ve Bağdat'ın güvenliğiyle irtibatlıdır. Oralarda huzur ve güven olmadığı sürece Türkiye'de Ankara'da huzur ve güvenlik ortamı olumsuz etkilenmeye devam eder. Onun için Irak'ta, Suriye'de iç çatışmalar dursun. Oradan kaynaklanıp Türkiye'ye gelen terör yok edilsin diye mücadele ederken, bunun herkes tarafından bilinmesi lazım ki en önemli sebeplerden birisi de Türkiye'nin Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."



Bakan Bozdağ'ın konuşmasının ardından 2 TIR dolusu insanı yardım malzemeleri Halep'te yaşanan dramın mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.



