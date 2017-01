Bozdağ, Aa Editör Masası'nda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin, "14 yıllık iktidardasınız, ne istediniz de yapamadınız, hangi yasayı çıkaramadınız, neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki eleştirileri hatırlatılarak, "Bu yeni değişikliğin temel çıkış noktası nedir? Gerçekten neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydunuz?" sorusu üzerine Bozdağ, "CHP ile bizim ayrıştığımız temel noktalardan birisi, esasında bu değişikliği anlamadıklarını gösteren temel noktalardan birisi bu." karşılığını verdi.



Eleştiri sahiplerinin değişikliği kendileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için istediklerini düşündüklerini belirten Bozdağ, "'Ellerinde bu kadar imkan var, yasama var, yürütme var, yapamadıkları hiçbir şey yok, öyleyse bunlar niye bunu istiyor' şeklinde değerlendirme yapılıyor. Esasında işin tam bam teli de burası. Biz bunu kendimiz için değil, Sayın Cumhurbaşkanımız için veya başkaca bir şahıs için değil Türkiye için, Türk milleti için istiyoruz. Bu meseleyi bir şahıs meselesi gibi hiç görmedik. 'Bu bir memleket meselesi' diyoruz." diye konuştu.



Bozdağ, 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümetin kurulduğunu ve ortalama hükümet ömrünün 17,5 ay olduğunu bildirerek, "Siyasi bir istikrarsızlık yaşamış bir Türkiye, istikrarsızlıktan sürekli kaybetmiş." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin kısa dönemler haricinde genel olarak koalisyonlarla yönetildiğini ve 14 yıllık tek başına iktidarları döneminde de 7 hükümet kurulduğunu anlatan Bozdağ, Türkiye'nin siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bakan Bozdağ, 7 Haziran seçimlerinin sonucunda siyasi istikrar çıkmadığını ve Türkiye'de büyük sıkıntıların yaşandığını, parlamenter sistemin her zaman tek başına iktidar çıkaramadığını ifade etti.



Geçmişte benzer durumların yaşandığına işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi biz diyoruz ki Türkiye'de bundan sonraki dönemlerde her zaman Tayyip Erdoğan gibi halkıyla bütünleşmiş, halkın sevdiği, halkını seven güçlü liderler olmayabilir, öyle bir sistem kuralım ki o sistem daima siyasi istikrar ortaya çıkarsın, daima güçlü iktidarlar kursun. İşte cumhurbaşkanlığı sistemi, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı."



"Çift başlı yürütmenin olumsuzluklarını Türkiye daha fazla taşıyamaz"



Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan sorunları hatırlatan Bozdağ, kendi iktidarları döneminde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de ciddi tartışmalar olduğunu belirtti.



Bakan Bozdağ, "Hatırlarsanız merhum Ecevit, Sezer'i cumhurbaşkanı yapmıştı ve Anayasa'yı fırlatıp büyük bir ekonomik krizin de önünü açmıştı o zaman ve bu kavgadan Türkiye hep kaybetti. Artık çift başlı yürütmenin doğurduğu olumsuzlukları Türkiye daha fazla taşıyamaz. Yürütmeyi tekleştirmek lazım. Halk diyor ya 'Çatal kazık yere batmaz'. Bu çatal kazık yere batma hadisesini bizim tamamen gündemden kaldırmamız gerekiyor. Onun için de yürütmeyi tekleştirmek ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Sezer'i Ecevit ve arkadaşlarının seçtiğini ve Sezer'in Ecevit'e "medyunuşükran" olduğunu söyleyen Bozdağ, bakın buna rağmen Sezer'le aralarında kavga çıktı." dedi.



Çifte meşruiyet sorununa işaret eden Bozdağ, "Bunu da artık çözmek gerekir, bir noktaya taşımak gerekir. Hem hükümet için aynı şey hem öbür taraf için aynı şey." ifadelerini kullandı.



Bozdağ, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin cumhurbaşkanını sembolik olmanın ötesine taşıdığını vurgulayarak, "Mevcut anayasaya baktığınızda başbakanın önerisi üzerine bakan atamak cumhurbaşkanı onayıyla, görevden almak cumhurbaşkanı onayıyla. Başbakana bakanlarını seçme yetkisi vermiyor bu sistem." diye konuştu.



Bu durumun kavgaların çıkmasına neden olduğunu anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:



"2014'te cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi beraberinde sistemin doğasında bir değişiklik ister istemez oldu. Hatırlarsanız Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, bugün CHP parlamenter sistemi savunuyor, ne dedi, 'Ekmek için Ekmeleddin'. Esasında pasif bir cumhurbaşkanlığı veya sembolik cumhurbaşkanlığı önerisi 'Ekmek için Ekmeleddin' demezdi. Bu ne demek? Cumhurbaşkanı ekmek mi verecek? Hayır ama yeni sistem cumhurbaşkanını aktif olmaya zorluyor, halkın meselelerini takibe zorluyor, cumhurbaşkanını hükümeti takibe zorluyor, parlamentoyu takibe zorluyor, milletin meselesini kendi meselesi olarak görmeye zorluyor, dış politikayı takibe zorluyor. Çünkü vatandaş 'Ben sana oy verdim, seni cumhurbaşkanı seçtim, ne yaptın' sorusuna muhatap olmaya zorluyor."



Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ortaya çıkan durumun sürdürülebilir olmadığının görüldüğünü söyleyen Bozdağ, "Bugün cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunu istediğinde toplantıya çağırabilir mi? Çağırabilir, Anayasa izin veriyor. Her hafta isterse çağırabilir mi? Çağırabilir. Yadırgıyorlar şimdi, önceki cumhurbaşkanları kullanmamış bu yetkiyi. Sayın Cumhurbaşkanımız çağırdı, kullandı. Anayasada var mı bu yetki? Var ama halk cumhurbaşkanını seçince cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmak isteyecektir ve kullanıyor da. Onun için de bu yeni duruma göre bizim kendimizi sorgulamamız, sistemi de sorgulamamız gerekmektedir." dedi.



Parlamenter sistemin operasyona açık bir sistem olduğuna işaret eden Bozdağ, Güneş Motel olayını ve vekil transferiyle iktidar değişikliği yapıldığını, 12 Mart 1971 muhtırası sonrası parlamento açıkken dört hükümet kurulduğunu anımsattı.



Bakan Bozdağ, 28 Şubat sürecinde merhum Başbakan Necmettin Erbakan hükümetinin istifa ettiğini, ardından da Doğru Yol Partisine operasyon yapılarak, DTP diye bir parti çıktığını ve yeni hükümet kurulduğunu söyledi.



Konuyla ilgili son örneğin 2002'de merhum Başbakan Bülent Ecevit'in partisine yapılan operasyon olduğunu ifade eden Bozdağ, böylece önce Ecevit'e en yakın olan isimlerden merhum İsmail Cem'in, sonrasında da başka istifaların geldiğini ve operasyona karşı seçim kararı alınmak zorunda kalındığını anımsattı.



Bakan Bozdağ, "Kirli, ahlaksız ve hukuksuz operasyonlarla iktidarlar yıkılabiliyordu geçmişte. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi esasında sermayenin, medyanın, karanlık güçlerin, kirli güçlerin, dış güçlerin, milletin iradesi dışında iktidar belirleme yetkisini ve gücünü elinden alıyor. İktidarı kirli, ahlaksız ve hukuksuz operasyonla değiştirme imkanını ortadan kaldırıyor. Bu da son derece önemli." diye konuştu



AK Parti'ye de Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve darbe teşebbüsü gibi operasyonlar düzenlenmeye çalışıldığını söyleyen Bozdağ, "Bütün bu operasyonlara rağmen biz ayakta durduk, neden? Halk bizim arkamızda olduğu için. Şimdi biz istiyoruz ki artık ahlaksızların, hukuksuzların, namussuzların Türkiye'nin ve Türk milletinin ekmeğinde aşında gözü olanların operasyon çekemeyeceği bir hükümet sistemine Türkiye'yi geçirelim, işte bu bu tam da bunu sağlıyor." dedi.



- "İktidara getiren de götüren de sadece halk olacak"



Bozdağ, 276-290 milletvekiliyle tek başına iktidar olan zayıf iktidarların da ülkeye zarar verdiğini, bu tür durumlarda milletvekillerinin parti genel başkanını istifa ile tehdit edebildiğini, koalisyonlarda da ortakların tehditlerinin olabileceğini söyledi.



Benzer durumlarda hükümetlerin cesur kararlar alamadığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:



"Medyası, sermayesi, gizli örgütleri, içerideki, dışarıdaki birtakım haydutların hepsi sana çullanabilir, kaset operasyonları yapabilir, parayla, dolarla, lirayla satın alarak operasyon yapabilir, şantaj yapabilir, tehdit yapabilir ve sen zayıfsın 'iktidar düştü, düşecek' havası insanlarda nasıl psikolojisini böyle oldu, olacak şeyler olduğu zaman psikolojiyi bozuyorsa o ülkenin de ayarını bozabilir. İşte bu sistem artık 'Hükümet düştü, düşecek, yarın şu istifa ettiyse gider, bu gelirse durur, şurası düğmeye basarsa bunlar duman olur' hesabı tamamen ortadan kalkacaktır.



Onun için dikkat ederseniz, iktidarlar üzerinde baskı kuran ve iktidarları gütmek isteyen çevrelerin tamamı cumhurbaşkanlığı sistemine karşı. Dışarıdaki güçler de karşı, neden? Çünkü dış müdahalelerle esasında içerideki pek çok yer harekete geçiyor ve iktidar değişikliğiyle sonlanıyor. Onlar da karşı iktidarı beğenmedikleri zaman iktidarı götürecek şu anda parlamenter sistem içerisinde ellerinde o kadar çok argüman var ki şimdi bunların tamamı kaldırılıyor, iktidara getiren de götüren de sadece halk olacak. Halka rağmen iktidar değişikliği yok ve bu Türkiye'nin hayrına olan bir şey. Bir de hızlı karar alma alınan kararları hızlı uygulamak için de buna ihtiyaç var. Türkiye'nin etrafı yangın yeri gibi, öyle bir yerde istikrar adası bir ülke olan Türkiye'nin iktidarının da istikrar merkezi olması da çok önem arz ediyor."



(Sürecek)