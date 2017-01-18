Bozdağ Aa Editör Masası'nda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasanın ilk 4 maddesinde, teklifle değişiklik kesinlikle öngörülmüyor. CHP, 'İlk dört madde değiştiriliyor.' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok." dedi.



AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, geçmişte merhum Alparslan Türkeş ile Necmettin Erbakan'ın da işin başına geçtiğinde tek başlı yürütme sistemi istediğini söyledi.



Bozdağ, merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ile Süleyman Demirel'in de cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye için mevcut sistemin yetersiz olduğunu gördüklerini ve tek başlı yürütme sistemini istediklerini, başkanlıktan bahsettiklerini belirtti.



Özal ile Demirel'in güçlerini kaybettikleri bir dönemde bu sistemi istediklerini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:



"AK Parti'nin bunlardan bir farkı var. Eğer biz kendi nefsimiz için bunu istemiş olsaydık, yasama ve yürütmeyi elinde bulundurduğumuz bir dönemde, yasama ve yürütmenin birbirinden tam bağımsız olduğu bir sistemi gündeme getirmememiz lazım. Biz bunu Türkiye, Türk milleti ve Türkiye'nin geleceği için istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, güçlü liderlik özelliği olanların Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilmesini zorlayacaktır. CHP'yi düşünün yüzde 26 oy alıyor. Yüzde 51 alması için 25 puanlık oya ihtiyacı var. Bu 25 puanı nereden alacak? Başka partilerden alacak. Sıradan bir aktörle oyunu 25 puan artırabilir mi? Onun için ne yapacak, güçlü bir aktör bulup aday yapacak. Başka partiler de AK Parti de aynısını yapacak. Sonuçta kim kazanırsa kazansın güçlü liderlik özellikleri olan biri Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağı için Türkiye kazanacaktır. Sağdan da kazansa, soldan da kazansa Türkiye kazanacaktır."



Bozdağ, yeni yönetim sisteminin kutuplaşmalara neden olacağının söylendiğini, aksine bu sistemin kutuplaşmanın ve ayrışmanın panzehiri olduğunu vurguladı.



"Radikal unsurları, uçları merkeze çekecek"



Bu sistemde kutuplaşmanın olmayacağının çok açık olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları söyledi:



"AK Parti'nin bugün oyu yüzde 49. Bizim cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmemiz için yüzde 51 civarında oya ihtiyacımız var. Bizim başka partinin oyuna ihtiyacımız var. CHP, MHP ve HDP'nin de başka partinin oyuna ihtiyacı var. O zaman ne olacak? Herkes, kendi ideolojisi etrafında bir dünya örmektense başka ideolojileri de kucaklayacak bir yola gitmesi gerekecek. Toplumun değerleri ile kavga etmeyi bırakacak, toplumu hizaya getirip kendi istediği gibi bir kalıba sokmaktan vazgeçecek, millet ne istiyor ona bakacak. Önümüzdeki süreçte milletin değerleriyle kavga ve alay eden, bunlara düşmanlık eden birinin cumhurbaşkanı seçilmesi, yürütme yetkisini milletten alması mümkün değildir. Bu radikal unsurları, uçları merkeze çekecektir. Türkiye'de bir bütünleşmeyi de kendiliğinden sağlayacaktır. Bir başka şey de bu, siyasette sürekli değişim demektir. Kaybeden hemen gidecek. 30-40 sene bir kişinin aynı koltukta oturduğu Türkiye kapanıyor. 5 senede, bilemediniz azami 20 senede yürütmeyi elinde bulunduran kişilerin değiştiği bir sisteme gidiyor Türkiye. Bu siyasette dinamizm demektir, yeniliklerin topluma daha hızlı şekilde yansıması demektir."



Bozdağ, siyasi istikrar, güçlü iktidar, hızlı karar alma ve uygulama, ahlaksız ve kirli operasyonlara kapalı olma ve sürekli değişim için Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Mecliste bugün yapılacak anayasa değişikliğinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin soru üzerine de Bozdağ, tamamlanan birinci turun bir nevi ikinci turun resmini ortaya koyduğunu aktardı.



"İkinci turda olumsuzluk beklemiyorum"



Birinci turda, tüm maddelerin oylamasına geçilmesinde 338 oyun çıktığını, onun dışında bütün maddelerin 340'ın üzerinde bir oyla kabul edildiğini anımsatan Bozdağ, "İkinci turun, 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikinci turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum. AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri ile liderleri bu sürece samimi olarak sahip çıktılar, çıkmaya da devam ediyorlar. Ben o yüzden ikinci turda bir olumsuzluk beklemediğimi ifade etmek isterim. Teklif ondan sonra milletin hakemliğine gidecek, kararı milletimiz verecektir. Kararın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Anayasanın ilk dört maddesi



Bakan Bozdağ, "teklifle anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik yapıldığı" iddialarına ilişkin şunları kaydetti:



"Anayasanın ilk dört maddesinde, teklifle değişiklik kesinlikle öngörülmüyor. CHP, 'İlk dört madde değiştiriliyor.' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok. Bütün bunlara rağmen maalesef bütün insanların da aklıyla alay edercesine ilk dört maddeyi değiştirdiğimiz iftirasını en üst düzeyden en aşağıya doğru dillendiriyorlar. Bunun değerlendirmesini halkımız zaten yapacaktır. Onlar milletimizin bu maddelerdeki hassasiyetini istismar etmek için bilerek yapıyorlar. Toplumun hassasiyetini kaşıyarak, onları aldatarak cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısına dikmek istiyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören değişikliklerin hiçbirisi Anayasa'nın ilk dört maddesinde doğrudan ve dolaylı değişiklik öngörmemektedir."



Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin demokrasiyi, cumhuriyeti, milli iradeyi ve hukuk devletini ölümüne muhafaza ve müdafaa ettiğini, cumhuriyetin, hukuk devletinin yegane sahibinin aziz Türk milleti olduğunu, hiçkimsenin cumhuriyeti kendi özel mülkü görüp kendileri dışındaki herkesi cumhuriyet düşmanı gibi görme ve gösterme hakkı olmadığını söyledi.



Rejim tartışmaları



Mecliste görüşülen teklifin bir rejim değişikliği teklifi değil, hükümet sistemi değişikliği teklifi olduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye'nin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyetin nitelikleri bellidir. Eğer siz cumhuriyetin niteliklerini değiştirir, başka bir niteliğe büründürürseniz o zaman orada rejim değişikliğinden bahsedebilirsiniz. Şu anda Türkiye'nin yönetim şekli değişiyor mu? Değişmiyor. Onun için burada bir rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değilidir." dedi.



(Sürecek)